Wall Street cierra en verde impulsada por los valores tecnológicos

La bolsa de Wall Street cerró este jueves en verde impulsada por la subida de los valores tecnológicos, que propulsaron las ganancias del Nasdaq y el S&P 500.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 0,31%, hasta 46.734 puntos; el S&P 500 avanzó 0,58%, hasta 6.738 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó 0,89%, hasta 22.941 enteros.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

PUEDES VER: El precio del oro sube tras tensiones geopolíticas y comerciales

En la jornada de hoy destacaron las subidas de las acciones de tecnológicas como Nvidia (1,8%), Broadcom (1%), Amazon (1,4%) y Oracle (2,7%), que impulsaron a los principales indicadores.

La noticia de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, el próximo jueves en Corea del Sur también apoyó las ganancias, según medios especializados.

Más allá de las tecnológicas, las acciones de American Airlines subieron un 5,6 %, tras divulgar pérdidas menores a las esperadas para el tercer trimestre y superar las expectativas con sus perspectivas para el resto del año.

Mientas, Honeywell International subió 6,8% al animar a los inversores con sus resultados del tercer trimestre, mejores de lo que se esperaba.

Los operadores esperan los resultados de titanes tecnológicos como Microsoft, Alphabet o Meta, empresas que forman parte del grupo conocido como ‘las Siete Magníficas’, que se publicarán la próxima semana.

El fabricante de automóviles Tesla, que también se incluye en este grupo, divulgó ayer que redujo su beneficio neto un 37% en el tercer trimestre del 2025.

Según la empresa, esto se debió al aumento de los gastos operativos y el descenso de los ingresos por créditos regulatorios. Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, además de Honeywell International y Amazon, destacaban las ganancias de 3M (2,6%) y Caterpillar (1,3%), y las pérdidas de Verizon (-3,5%) y Coca-Cola (-1,2%).

En otros mercados, el precio del petróleo de Texas se disparó un 5,62%, hasta 61,79 dólares el barril, impulsado por las nuevas sanciones de Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas.

Según The Wall Street Journal, tanto Rosneft como Lukoil, las petroleras sancionadas, han representado recientemente la mayor parte de las importaciones de petróleo ruso de la India.