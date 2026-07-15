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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 0,29%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,38% y el tecnológico Nasdaq ganó 0,62%. (ANGELA WEISS / AFP)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 0,29%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,38% y el tecnológico Nasdaq ganó 0,62%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles con ganancias inferiores al 1% en sus tres principales indicadores, impulsado por las grandes tecnológicas y por un dato de inflación mejor de lo esperado que alivió el temor a que la Reserva Federal suba los tipos de interés pronto.

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