Wall Street cerró este miércoles con ganancias inferiores al 1% en sus tres principales indicadores, impulsado por las grandes tecnológicas y por un dato de inflación mejor de lo esperado que alivió el temor a que la Reserva Federal suba los tipos de interés pronto.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 0,29%, hasta 52.658 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó 0,38%, hasta 7.572 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó 0,62%, hasta 26.269 enteros.

Los analistas señalaban que el índice de precios al productor (IPP), una medida de inflación seguida por el banco central estadounidense, se redujo en junio debido a la caída en el costo de la energía, lo que alivió las expectativas de un ajuste de la política monetaria a corto plazo.

El IPP bajó un 0,3 % en junio, hasta una tasa anualizada del 5,5%, informó el Departamento de Trabajo. Hoy destacaron las subidas de Apple (3,98%) Amazon (3%), Alphabet (3%), Meta (3%) y Microsoft (2,65 %), frente a notables bajadas entre fabricantes de semiconductores relacionadas con la inteligencia artificial (IA) como Micron (-8%), Sandisk (-7,98%), Marvell (-7,2%) o Intel (-4,4%).

IBM bajó 2,7% tras el desplome del 25% de ayer, derivado de la notificación por adelantado de que sus resultados trimestrales, que publicará la semana que viene, serán peores de lo estimado debido a una baja demanda de su computadora z17, diseñada para cargas de IA y enfocada a empresas.

Mientras tanto, la gran banca de EE.UU. completó su temporada de resultados trimestrales dando cuenta de un aumento generalizado de beneficios e ingresos, gracias a unos mayores márgenes de interés y comisiones de inversión.

Entre los resultados de hoy, BlackRock subió 6,66% tras reportar un beneficio semestral de 4.126 millones de dólares, un 33 % más interanual, y un hito en sus activos bajo gestión, que superan los 15 billones.

Morgan Stanley subió 0,36% tras divulgar un récord en sus ingresos trimestrales, de 21.300 millones, fruto de sus comisiones por salidas a bolsa como la de SpaceX y por las inversiones de sus clientes.

PayPal se disparó un 17 % tras conocerse que Stripe y Advent International presentaron una oferta de compra conjunta por 53.000 millones de dólares, informó Reuters citando fuentes.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió 0,33%, hasta 79,6 dólares el barril, tras los nuevos ataques lanzados por Estados Unidos contra Irán.