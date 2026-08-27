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Resumen

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Al cierre del mercado bursátil, el Dow Jones sumó 0,2%, el selectivo S&P 500 ganó 0,72% y el Nasdaq avanzó 1,57%. Foto: EFE.
Al cierre del mercado bursátil, el Dow Jones sumó 0,2%, el selectivo S&P 500 ganó 0,72% y el Nasdaq avanzó 1,57%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este jueves impulsado por el fabricante de chips estadounidense Nvidia, cuyas acciones crecieron 8,74% tras presentar unos resultados mejores de lo esperado.

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