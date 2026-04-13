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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,63%, el selectivo S&P 500 ganaba 1,02% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 1,23%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,63%, el selectivo S&P 500 ganaba 1,02% y el tecnológico Nasdaq avanzaba 1,23%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este lunes, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,63%, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Irán se ha puesto en contacto con Washington para una nueva ronda de negociaciones, tras concluir sin acuerdo la de este fin de semana.

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