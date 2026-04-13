Wall Street cerró en verde este lunes, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,63%, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Irán se ha puesto en contacto con Washington para una nueva ronda de negociaciones, tras concluir sin acuerdo la de este fin de semana.

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 302 puntos, hasta los 48.219 ; el selectivo S&P 500 ganaba 1,02%, hasta las 6.886 unidades; y el tecnológico Nasdaq avanzaba 1,23%, hasta los 23.183 enteros.

La Bolsa de Nueva York terminó la semana en verde a pesar de haber iniciado con pérdidas lastrado por la orden de Trump a la Armada estadounidense de bloquear el estrecho de Ormuz, tras no cerrar un acuerdo con Teherán en la primera ronda de negociaciones en Islamabad.

El estrecho de Ormuz, clave para el comercio de crudo, fue bloqueado por parte de la Guardia Revolucionaria iraní en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí del pasado 28 de febrero que desató la guerra en la región.

Tras declarar Trump que Irán les había contactado, se reavivaron las esperanzas de un posible acuerdo. “Quieren llegar a un acuerdo a toda costa”, declaró el mandatario a la prensa, aunque no avanzó si ha aceptado o no.

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La noticia moderó también el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) hasta los 99,08 dólares después de dispararse con la entrada en vigor del bloqueo de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del crudo para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,51 dólares al cierre del viernes.

En el plano corporativo, la banca de inversión Goldman Sachs cayó 1,89%, después de presentar un beneficio neto de 5.630 millones de dólares, un 18% más que un año antes gracias al crecimiento de los ingresos, pero un menor margen de maniobra en situaciones de estrés.

En cambio, otras compañías anotaron subidas: Salesforce Inc. ganó un 4,73%; Microsoft, un 3,64%; y American Express 3,31%. En otros mercados, el oro, activo refugio, caía 0,45%, hasta los 4.765 dólares la onza; y la plata perdía 1,07%, hasta los 75,66 dólares la onza.