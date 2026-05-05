Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,73%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,81% y el tecnológico Nasdaq ganaba 1,03%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,73%, el selectivo S&P 500 avanzaba 0,81% y el tecnológico Nasdaq ganaba 1,03%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Redacción EC

Wall Street cerró en verde este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,73%, después de que Estados Unidos afirmara que mantiene el acuerdo de alto el fuego con Irán a pesar de la vuelta de las hostilidades al Estrecho de Ormuz.

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