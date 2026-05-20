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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 1,31%, el selectivo S&P 500 avanzaba 1,08% y el tecnológico Nasdaq crecía 1,54%. (Ángel Colmenares / EFE)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 1,31%, el selectivo S&P 500 avanzaba 1,08% y el tecnológico Nasdaq crecía 1,54%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía 1,31%, mientras los inversores esperan optimistas avances entre Estados Unidos e Irán, tras permitir el paso de 26 buques por el Estrecho de Ormuz, y los resultados trimestrales de Nvidia, principal termómetro del mercado de inteligencia artificial (IA).

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