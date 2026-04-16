Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al término de la sesión, el Dow Jones ganó 0,24%, mientras que el S&P 500 subió 0,26% y el Nasdaq avanzó 0,36%. Foto: EFE.
Al término de la sesión, el Dow Jones ganó 0,24%, mientras que el S&P 500 subió 0,26% y el Nasdaq avanzó 0,36%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,24% mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq volvieron a marcar récord histórico durante la jornada por segundo día consecutivo ante el optimismo por el final de la guerra en Oriente Medio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.