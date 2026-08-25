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Resumen

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Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales subió 0,3%, el selectivo S&P 500 sumó 0,32% y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,66%, hasta 26.151. Foto: EFE.
Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales subió 0,3%, el selectivo S&P 500 sumó 0,32% y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,66%, hasta 26.151. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este martes tras una bajada en el rendimiento de los bonos del Tesoro y un mayor apetito por el riesgo, especialmente en el sector tecnológico.

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