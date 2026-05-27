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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow JoneS SUBIÓ 0,36%. (Ángel Colmenares / EFE)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow JoneS SUBIÓ 0,36%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,36%, después de que el precio del petróleo de Texas bajara hasta los 88 dólares el barril por el renovado optimismo ante una posible reapertura del Estrecho de Ormuz.

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