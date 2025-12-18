Wall Street cierra en verde tras datos de inflación en Estados Unidos

La bolsa de Wall Street cerró este jueves en verde, impulsado por datos de inflación más bajos de lo esperado y por un sólido pronóstico de ingresos de la fabricante de chips Micron, que reactivó el optimismo en las acciones vinculadas a la inteligencia artificial.

Al toque de campana, el Dow Jones de Industriales subió 0,14%, hasta 47.951 puntos; el S&P 500 ganó 0,79%, hasta 6.774 unidades, y el tecnológico Nasdaq sumó 1,38%, hasta 23.006 enteros.

El repunte llegó tras la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) de noviembre, que se retrasó debido al cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos y mostró una inflación anual general del 2,7%, por debajo del 3,1% esperado por los analistas.

La inflación subyacente, que excluye alimentos y energía, fue del 2,6%, también inferior al pronóstico del 3%.

Sin embargo, analistas consultados por la prensa especializada apuntan a que el informe carece de algunos datos clave de octubre y que podrían no reflejar un cambio estructural en la tendencia inflacionaria.

Las solicitudes de subsidio por desempleo también fueron menores a las estimaciones, algo que reforzó la confianza del mercado.

Durante la jornada, Micron destacó como el valor más fuerte del día, con un avance del 10% en sus acciones, tras anunciar que espera unos ingresos de aproximadamente US$18.700 millones para el trimestre actual, muy por encima de las estimaciones de los analistas.

El dato reavivó el interés de los inversores en las compañías vinculadas a la inteligencia artificial. Expertos consultados por la cadena CNBC aseguran que la demanda tecnológica, especialmente ligada a la IA, seguirá siendo fuerte en los próximos 12 a 18 meses, aunque “habrá ganadores y perdedores” dentro del sector.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este jueves un 0,38%, hasta situarse en 56,15 dólares el barril, ante la perspectiva de que Estados Unidos aplique un bloqueo total a los petroleros venezolanos que están sancionados.