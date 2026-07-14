Wall Street cerró este martes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió 0,02%, después de darse a conocer que la inflación interanual en Estados Unidos bajó al 3,5%.

Al cierre del parqué neoyorquino el Dow se situó en los 52.508 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,38 %, hasta 7.543 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó 0,9%, hasta 26.107 enteros.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. bajó siete décimas, hasta 3,5% en junio, tras la caída en los precios de la energía y se situó por debajo del 3,7% pronosticado de los analistas, que preveían una moderación del repunte inflacionario impulsado por el alza del combustible tras la guerra con Irán.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, bajó al 2,6%, tres décimas menos que en mayo, según informó el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

Según la herramienta FedWatch, de CME Group, tras la publicación de los datos de inflación las posibilidades de que la Reserva Federal (Fed) suba las tasas de interés en su próxima reunión de julio se sitúan en el 17%.

Skyler Weinand, director de inversiones de la firma Regan Capital, dijo en unas declaraciones recogidas por CNBC que es “probable” que las cifras de inflación “mantengan los tipos sin cambios por ahora”, aunque advirtió de que “casi todas las comunicaciones que ha emitido el presidente de la Fed, (Kevin) Warsh, han sido hasta el momento de línea dura”.

En la jornada de hoy, la bolsa se vio impulsada de nuevo por las empresas de semiconductores: Micron Technology subió 4,92%, VanEck Semiconductor un 2,5% y STMicroelectronics NV 2,42%.

Por otro lado, hoy publicaron resultados los grandes bancos y entidades financieras, y al cierre Goldman Sachs subió 9%, JPMorgan un 2,5% y Bank of America un 1,88%.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este martes un 1,54%, hasta 79,34 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera marcha atrás y anulara el impuesto del 20% para todos los barcos que crucen el estrecho de Ormuz, un día después de anunciarlo.