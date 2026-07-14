00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del parqué neoyorquino el Dow, principal indicador, subió 0,02%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino el Dow, principal indicador, subió 0,02%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió 0,02%, después de darse a conocer que la inflación interanual en Estados Unidos bajó al 3,5%.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.