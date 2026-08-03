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Resumen

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Al término de la sesión, el Dow Jones, principal indicador, subió 1,32%. (ANGELA WEISS / AFP).
Al término de la sesión, el Dow Jones, principal indicador, subió 1,32%. (ANGELA WEISS / AFP).
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en verde y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subió 1,32%, después de que el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cayera 5,1% y tras un nuevo impulso de las acciones tecnológicas.

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