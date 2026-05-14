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En el plano corporativo, el gigante de software Cisco Systems subió 13% después de que la tecnológica superara las expectativas de los analistas con sus resultados y previsiones del tercer trimestre. Foto: EFE.
En el plano corporativo, el gigante de software Cisco Systems subió 13% después de que la tecnológica superara las expectativas de los analistas con sus resultados y previsiones del tercer trimestre. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en verde y el Dow Jones de Industriales subió 0,75%, tras una jornada marcada por los resultados de Cisco Systems, el debut de Cerebras en bolsa y la reunión mantenida entre los líderes de EE.UU. y China.

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