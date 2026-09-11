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Resumen

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En la semana bursátil, que ha sido más corta porque el lunes fue el festivo del Día del Trabajo en EE.UU., el Dow pierde 1,6%, el S&P 500 un 0,8 % y el Nasdaq un 0,7 %, según CNBC. (Foto: AFP)
En la semana bursátil, que ha sido más corta porque el lunes fue el festivo del Día del Trabajo en EE.UU., el Dow pierde 1,6%, el S&P 500 un 0,8 % y el Nasdaq un 0,7 %, según CNBC. (Foto: AFP)
/ BRYAN R. SMITH
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes en verde tras bajar ligeramente el precio del petróleo, pero anotó pérdidas acumuladas entre preocupaciones por la persistente inflación en Estados Unidos y el aumento de las expectativas de una subida de los tipos de interés.

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