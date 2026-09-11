Wall Street cerró este viernes en verde tras bajar ligeramente el precio del petróleo, pero anotó pérdidas acumuladas entre preocupaciones por la persistente inflación en Estados Unidos y el aumento de las expectativas de una subida de los tipos de interés.

Al cierre del hoy, el Dow Jones de Industriales subió 0,98%, hasta 52.573 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó 0,86%, hasta 7.656 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganó 0,96%, hasta 26.333 unidades.

En la semana bursátil, que ha sido más corta porque el lunes fue el festivo del Día del Trabajo en EE.UU., el Dow pierde 1,6%, el S&P 500 un 0,8% y el Nasdaq un 0,7%, según CNBC.

El mercado ha estado pendiente del petróleo intermedio de Texas (WTI), que alcanzó el jueves su precio más alto en tres meses por el temor a que la guerra de EE.UU. contra Irán se prolongue más de lo previsto, pero hoy se moderó hasta los 100 dólares.

Mientras, el precio medio del diésel en el país alcanzó por primera vez los 6 dólares por galón, un aumento del 63% respecto al año pasado. El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. se mantuvo en el 3,4 % en agosto después de reducirse los dos meses anteriores, influido por el rebote en los precios del combustible derivado de la escalada entre EE.UU. e Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz.

La cifra interanual de inflación está por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal (Fed), por lo que el mercado tiene cada vez mayores expectativas de que el banco central dicte una subida de los tipos en su reunión de la próxima semana.

La herramienta FedWatch da una probabilidad del 85% a que la Fed dicte una subida de un cuarto de punto. Los rendimientos de la deuda pública reaccionaron con alzas a esas expectativas, y los del título a dos años, más sensible a la política monetaria, se situaron en el 4,628%, el máximo desde julio de 2024.

Previamente, el Gobierno de EE.UU. divulgó una creación de 162.000 puestos de trabajo en agosto, más de lo esperado, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo en el 4,1%, generando temor por el recalentamiento de la economía.

Por otra parte, EE.UU. impuso el martes aranceles a Canadá, algunos de hasta el 50 %, sobre importaciones por valor de unos US$20.000 millones.

Durante la jornada de hoy, la mayoría de sectores operaron en verde, encabezados por los de comunicaciones, bienes no esenciales y tecnología, que subieron más del 1,1%, pero en el conjunto de la semana no hubo ganadores claros.

En otros mercados, el oro bajó a 4.391 dólares la onza, el dólar se fortaleció frente al euro, que se cambiaba a 1,159 dólares, y el bitcoin subía a 77.300 dólares.