El Nasdaq fue el índice que mostró una mejor recuperación al cierre de la jornada de este miércoles impulsado por las subidas de algunas tecnológicas. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,49% tras una jornada en la que los indicadores empezaron a mostrar signos de estabilización tras la guerra en Oriente Medio, que provocó la venta masiva de acciones.

