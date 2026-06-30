00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre de la sesión de hoy, el Dow Jones subió 0,26%, el S&P 500 avanzó 0,70% y el Nasdaq ganó 1,52%. (Ángel Colmenares / EFE)
Al cierre de la sesión de hoy, el Dow Jones subió 0,26%, el S&P 500 avanzó 0,70% y el Nasdaq ganó 1,52%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en verde y completó un sólido semestre en el que el índice Dow Jones de Industriales registró su mejor primera mitad de año desde 2021, con una subida acumulada del 8,85 %, mientras que el S&P 500 avanzó un 9,6 % y el Nasdaq un 12,8 %, impulsados por la inteligencia artificial (IA) y el fuerte avance de pequeñas empresas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.