Wall Street cerró este lunes con ganancias y el Dow Jones de Industriales superó por primera vez en su historia la barrera de los 52.000 puntos, impulsado por el debut de Alphabet en el índice y por el alivio de los inversores tras la pausa de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, mientras que el tecnológico Nasdaq se disparó 2%.

Al toque de campana, el Nasdaq subió 2,07% tras cinco sesiones consecutivas a la baja para situarse en 25.820 puntos, mientras que el S&P 500 sumó 1,18%, hasta 7.440 unidades, y el Dow Jones avanzó 0,59%, hasta 52.182 enteros.

Entre los valores destacados de la sesión figuró Alphabet, cuyas acciones subieron más de 4% en su primera jornada como integrante del Dow Jones tras sustituir a Verizon en una reorganización del principal indicador bursátil estadounidense.

Alphabet, matriz del motor de búsqueda Google, es la tercera mayor cotizada del mundo, con una capitalización de más de US$4.2 billones, pero se encamina a cerrar su peor mes desde febrero del año pasado, con seis de las últimas siete semanas en terreno negativo tras un periodo de fuerte revalorización en primavera.

También sobresalió hoy Comcast, que ganó cerca de 6% después de anunciar la escisión de sus negocios de medios de comunicación y tecnología en dos empresas cotizadas independientes, una operación cuya culminación está prevista para aproximadamente un año.

Al margen, el sector de los semiconductores recuperó terreno tras una mala racha, con alzas para empresas como Astera Labs, KLA y Applied Materials, que sumaron cada una más de un 11%.

Mientras, AMD avanzó 3,43% e Intel, un 2,65%. No obstante, la fabricante de semiconductores Micron sigue en la volatibilidad tras caer el pasado viernes 6% y cerrar este lunes con una leve subida del 1,14%.

Otras compañías como Palantir y Amazon sumaron un 2,45% y un 3,2%, respectivamente. La sesión coincide con el inicio de una semana bursátil más corta de lo habitual, ya que el parqué neoyorquino permanecerá cerrada el viernes por el Día de la Independencia, algo que los analistas creen que puede influir en la liquidez del mercado.

“Podríamos ver movimientos más amplios de lo esperado en un principio”, señala el gestor Joe Tigay a CBNC, que apunta también al final del trimestre como motivo para que se generen “ajustes en las carteras y operaciones de maquillaje”.

Por otra parte, la jornada estuvo marcada por el anuncio de que Washington y Teherán acordaron pausar las hostilidades tras un fin de semana de tensiones que elevaron de nuevo el temor a una escalada del conflicto y a posibles interrupciones en el suministro global de petróleo.

De hecho, en el mercado energético, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 2,2%, hasta 70,75 dólares el barril, pendiente de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

En otros mercados, el oro perdió 1,6%, hasta los 4.030 dólares la onza; la plata, un 1,64%, hasta 58,69 dólares; y el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se situó en el 4,374%.