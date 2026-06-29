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Resumen

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Al toque de campana, el Dow Jones avanzó 0,59%, el Nasdaq subió 2,07% tras cinco sesiones consecutivas a la baja y el S&P 500 sumó 1,18%. Foto: EFE.
Al toque de campana, el Dow Jones avanzó 0,59%, el Nasdaq subió 2,07% tras cinco sesiones consecutivas a la baja y el S&P 500 sumó 1,18%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes con ganancias y el Dow Jones de Industriales superó por primera vez en su historia la barrera de los 52.000 puntos, impulsado por el debut de Alphabet en el índice y por el alivio de los inversores tras la pausa de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, mientras que el tecnológico Nasdaq se disparó 2%.

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