Wall Street cierra en verde y el Dow Jones termina de nuevo en máximo histórico

Wall Street cerró este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,04 % y terminó la jornada en un nuevo máximo histórico tras alcanzar los 50.135 puntos.

Al cierre de la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subía 20 puntos, hasta los 50.135 enteros; el selectivo S&P 500 crecía 0,47%, hasta los 6.964; y el tecnológico Nasdaq ganaba 0,90%, hasta los 23.238.

La tendencia alcista del mercado bursátil se mantuvo después de la jornada de rebote del pasado viernes, que dio un respiro a los inversores tras días de caídas, especialmente en el sector tecnológico.

Pese a las pérdidas del inicio de la jornada, el Dow Jones consiguió mantenerse por encima de los 50.000 puntos, después de cruzar esta barrera el viernes por primera vez.

El tecnológico Nasdaq subió casi 1%, lo que según varios expertos representa cierto optimismo, aunque cauteloso, sobre las ganancias y la economía, que se empieza a distanciar del miedo que atrapó a los inversores la semana pasada por los avances de la inteligencia artificial (IA).

Al finalizar la jornada algunas tecnológicas como Nvidia o Microsoft subían un 2,5% y un 3,13%, respectivamente. Oracle, por su parte, ganaba un 9,64 %.

Las acciones de Broadcom crecieron 3,44% impulsadas, en parte, por el anuncio de compañías como Alphabet de impulsar el aumento del gasto de capital relacionado con la IA.