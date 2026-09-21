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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Nasdaq avanzó 2,26% y se situó en los 27.122 puntos, un hito. (Foto: AP)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Nasdaq avanzó 2,26% y se situó en los 27.122 puntos, un hito. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en verde y uno de sus principales indicadores, el tecnológico Nasdaq, marcó un nuevo récord, impulsado por las acciones de empresas relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

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