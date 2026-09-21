Wall Street cerró este lunes en verde y uno de sus principales indicadores, el tecnológico Nasdaq, marcó un nuevo récord, impulsado por las acciones de empresas relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Nasdaq avanzó 2,26% y se situó en los 27.122 puntos, un hito; el selectivo S&P 500 sumó 1,49%, hasta los 7.764 enteros; y el Dow Jones repuntó 0,71%, hasta las 52.049 unidades.

El inicio de la semana estuvo marcado por la caída en el precio del petróleo por debajo de los 96 dólares el barril, así como por la moderación en los rendimientos de la deuda pública de EE.UU., tras acercarse la semana pasada a máximos en dos décadas.

Los factores en mención alimentaron el apetito por el riesgo y un optimismo renovado por las empresas de IA, pese a las alarmas desatadas por los líderes del sector, que piden mayor regulación ante los riesgos de seguridad globales.

Entre las acciones que se dispararon estaban las de Meta (11,4%), que, según los analistas, crecieron por el éxito de su agente de IA, Muse, cuya aplicación encabeza la lista de la tienda digital de Apple y está cosechando buenas críticas.

También subieron notablemente Intel (12,1%), AMD (9,9%) y Qualcomm (9,3%). Por sectores, lideraron las ganancias los de comunicaciones (3,87%), tecnología (2,47%) y bienes no esenciales (1,49%).

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El alza se produce después de que la Reserva Federal ordenara la primera subida de las tasas de interés en EE.UU. en tres años, debido a la persistente inflación, reforzada por el encarecimiento del combustible.

Los asuntos geopolíticos, incluida la guerra entre EE.UU. e Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, estarán en el foco durante la Semana de Alto Nivel de la ONU, que reúne desde hoy a jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en la víspera a Fox News estar abierto a reunirse con el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en el marco de la Asamblea General de la ONU, lo que reavivó esperanzas de una solución diplomática.

Ante la llegada de dirigentes al evento, esta mañana dio la campanada de apertura de la sesión en Wall Street el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Al cierre de la jornada, el rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a diez años bajaba al 4,951% y el del título a treinta años caía al 5,284%. En otros mercados, el oro se depreciaba el 0,9%, hasta los 4.383 dólares la onza y el bitcóin subía casi un 7%, hasta los 86.662 dólares.