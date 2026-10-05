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Resumen

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Al término de la sesión, el Nasdaq subió 1,05%, el S&P 500 avanzó 0,66% y el Dow Jones repuntó un 0,18%. (Foto: AFP)
Al término de la sesión, el Nasdaq subió 1,05%, el S&P 500 avanzó 0,66% y el Dow Jones repuntó un 0,18%. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes con ganancias y el índice Nasdaq marcó un nuevo récord, impulsado por las grandes tecnológicas involucradas en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

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