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Resumen

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Al toque de la campana, el Dow Jones ganó un 2,15%, el selectivo S&P 500 creció un 2,34% y el Nasdaq avanzó un 2,74%. (Foto: AP)
Al toque de la campana, el Dow Jones ganó un 2,15%, el selectivo S&P 500 creció un 2,34% y el Nasdaq avanzó un 2,74%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este lunes, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, avanzando más de 1.100 puntos y el índice tecnológico Nasdaq repuntando un 2,7 % después del batacazo de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA) tras las elecciones.

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