Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,63% y el S&P 500 avanzó 0,81%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales subió 0,63% a la espera de la publicación de los resultados de Nvidia, clave en el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), sector que respira tras las ventas del lunes.

