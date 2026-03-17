Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Dow Jones cerró con un alza de 0,1%, mientras que el el selectivo S&P 500 avanzaba 0,25% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,47%. Foto: EFE.
El Dow Jones cerró con un alza de 0,1%, mientras que el el selectivo S&P 500 avanzaba 0,25% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,47%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en verde por segundo día consecutivo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un ligero 0,1% en lo que apunta a un principio de recuperación tras varias jornadas de fuerte volatilidad por la guerra en Oriente Medio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.