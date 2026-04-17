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Al término de la sesión, el S&P 500 subió 1,2%, el Dow Jones de Industriales ganó 1,8% y el tecnológico Nasdaq avanzó 1,5%. Foto: EFE.
Al término de la sesión, el S&P 500 subió 1,2%, el Dow Jones de Industriales ganó 1,8% y el tecnológico Nasdaq avanzó 1,5%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes en verde y el S&P 500 superó por primera vez los 7.100 puntos, después de que Irán anunciara hoy la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el tránsito de hidrocarburos.

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