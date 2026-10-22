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Resumen

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Al cierre del parqué, el Dow Jones de Industriales subió un leve 0,02%. (Foto: AP)
Al cierre del parqué, el Dow Jones de Industriales subió un leve 0,02%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves mixto, con una notable caída en el índice tecnológico Nasdaq por las recurrentes dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial (IA), así como el repunte de los precios del petróleo por las crecientes tensiones geopolíticas en Oriente Medio.

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