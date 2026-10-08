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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumó 0,10%. (Foto: AP)
Al cierre del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumó 0,10%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en terreno mixto este jueves arrastrado por el aumento del precio del petróleo y las ventas en el sector tecnológico, que llevaron al índice tecnológico Nasdaq a perder 1,25%.

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