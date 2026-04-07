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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió 0,18%, mientras que el selectivo S&P 500 sumó 0,08% y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,1%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió 0,18%, mientras que el selectivo S&P 500 sumó 0,08% y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,1%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró mixto, casi plano, este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,18% mientras que el mercado espera atento a que se cumpla el plazo del ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz o, de lo contrario, desatar “el infierno” en el país.

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