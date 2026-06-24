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Resumen

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Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de la bolsa, subió 0,35, el S&P 500 retrocedió 0,10% y el Nasdaq recortó 0,43%. (ANGELA WEISS / AFP)
Al término de la sesión, el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de la bolsa, subió 0,35, el S&P 500 retrocedió 0,10% y el Nasdaq recortó 0,43%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en terreno mixto, con pérdidas en el S&P y el Nasdaq debido a nuevas caídas en las empresas de tecnología, y con el mercado pendiente del Estrecho de Ormuz y la bajada en el precio del petróleo.

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