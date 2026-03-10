Escuchar
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,07%, el S&P 500 perdió 0,21% y el Nasdaq avanzó 0,01%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró mixto este martes con leves fluctuaciones y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,07%, mientras el petróleo intermedio de Texas (WTI) se desplomó casi 12% al cierre tras superar los 100 dólares el barril este fin de semana por la guerra en Oriente Medio.

