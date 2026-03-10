Wall Street cerró mixto este martes con leves fluctuaciones y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó 0,07%, mientras el petróleo intermedio de Texas (WTI) se desplomó casi 12% al cierre tras superar los 100 dólares el barril este fin de semana por la guerra en Oriente Medio.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdió 34 puntos, hasta los 47.406 enteros; el selectivo S&P 500 perdió 0,21%, hasta las 6.781 unidades; y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,01%, hasta los 22.697.

La Bolsa de Nueva York cerró tras una agitada jornada de movimientos, pero ligeros, marcada por la caída del precio del crudo y con los inversores con la mirada puesta en la evolución de las hostilidades en Medio Oriente tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán, que han escalado a otros países de la región.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este martes un 11,94 %, hasta los 83,45 dólares el barril después de que la Armada de EE.UU. desmintiera que haya escoltado a ningún petrolero a través del estrecho de Ormuz, controlado por Teherán y por donde circula en torno al 20 % del petróleo mundial.

Anteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, había advertido de que cualquier intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz sería respondido “veinte veces más fuerte” que las acciones anteriores en un intento de disuadir ataques iraníes a la navegación.

En el plano corporativo, destacaron hoy las tecnológicas Micron e Intel, que cerraron con una subida del 3,54% y el 2,63%, respectivamente.

Mientras, Amazon, que este martes veía cómo una jueza federal de Estados Unidos bloqueaba temporalmente a la empresa de inteligencia artificial Perplexity el acceso a su portal para impedir que sus agentes de IA realicen búsquedas o compras en nombre de los usuarios, logró cerrar la jornada con una subida del 0,39%.

En otros mercados, el oro, activo refugio en momentos de incertidumbre, subió 2%, hasta los 5.205 dólares la onza, y la plata un 4,78%, hasta los 88,57 dólares.