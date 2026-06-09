Wall Street cerró este martes en terreno mixto, con nuevas caídas en las grandes empresas tecnológicas y de semiconductores, que atraviesan una racha volátil ligada a la crisis en Oriente Medio, la Reserva Federal y la próxima salida a bolsa de SpaceX.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 0,17%, hasta 50.872 puntos. En rojo terminaron el S&P 500, que cedió 0,26%, hasta 7.386 unidades, y el Nasdaq, que recortó 0,97%, hasta 25.678 enteros.

El mercado operó en medio de la incertidumbre geopolítica después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara represalias contra Irán por haber derribado un helicóptero estadounidense en el Estrecho de Ormuz, aunque el ataque no dejó víctimas.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 3,1%, hasta 88,2 dólares el barril, pese a todo, pues Trump declaró que podría alcanzar un acuerdo con Irán en “dos o tres días” y Washington anunció que el tráfico de crudo en Ormuz está aumentando.

La mayoría de sectores terminaron en verde, encabezados por el de bienes raíces (2%) y materiales básicos (1,7%), pero los analistas se fijaron en las pérdidas del tecnológico (-1,82%).

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Las tecnológicas cayeron con fuerza el pasado viernes, ayer recuperaron parte de lo perdido, y hoy volvieron a retroceder.

La firma de semiconductores Marvell, destacada por Nvidia recientemente, perdió un 7,6 %; su rival Qualcomm un 5,7%, y AMD un 3%.

También bajaron, pero menos, Nvidia (-0,22%), Broadcom (-1,1%), Intel (-2,1%) o Micron (-1,4%). Los inversores han apostado por las ventas últimamente ante el temor a que la Reserva Federal suba los tipos de interés a finales de año dada la persistencia de la inflación junto a un mercado laboral sólido.

Aparte de eso, los analistas señalan que la salida a bolsa de SpaceX este viernes puede estar haciendo que muchos inversores reconfiguren sus carteras, aprovechando para vender acciones que han subido lo suficiente para invertir pronto en la aeroespacial.

Al cierre de la bolsa, el oro bajaba a 4.284 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años subía al 4,518%, el euro se cambiaba a 1,154 dólares y el bitcóin bajaba a 62.000 dólares.