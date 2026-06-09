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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 0,17%. En rojo terminaron el S&P 500, que cedió 0,26% y el Nasdaq, que recortó 0,97%. (Ángel Colmenares / EFE)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 0,17%. En rojo terminaron el S&P 500, que cedió 0,26% y el Nasdaq, que recortó 0,97%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este martes en terreno mixto, con nuevas caídas en las grandes empresas tecnológicas y de semiconductores, que atraviesan una racha volátil ligada a la crisis en Oriente Medio, la Reserva Federal y la próxima salida a bolsa de SpaceX.

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