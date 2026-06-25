Wall Street cerró mixto este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,14%, tras anotar un nuevo récord en las operaciones durante la jornada frente a las pérdidas en el sector tecnológico.

Al toque de la campana, el Dow Jones sumaba 71 puntos, hasta los 51.920; el selectivo S&P 500 restaba 0,01%, hasta los 7.357 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedía 0,46%, hasta las 25.358 unidades.

La Bolsa de Nueva York vivió un día de luces y sombras después de que su principal índice alcanzara los 52.655 puntos por primera vez, a pesar de que compañías del sector tecnológico anotaron pérdidas.

Apple, que cotiza en el Dow y el Nasdaq, cedió 6,15% de sus acciones después de que la compañía anunciara un aumento de precio en varios de sus productos debido a que la rápida expansión de los centros de datos de inteligencia artificial ha provocado “un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento”, según explicó la compañía en un comunicado.

Por su parte, Microsoft y Amazon perdieron 3,46% y 3,10% de sus títulos respectivamente.

Entre otras cosas, los inversores de ambas compañías no vieron con buenos ojos la decisión de la Comisión Europea de aumentar el control sobre servicios de computación en la nube de Amazon (AWS) y Microsoft (Azure) al considerar que no han cumplido con sus reglas antimonopolio.

Al igual que Apple, Microsoft también anunció un aumentó del precio de sus productos, en su caso de la consola Xbox. Otras compañías del sector como Alphabet y Meta también despidieron la jornada en rojo.

El Nasdaq cerró en rojo por cuarto día consecutivo a pesar de que la compañía de semiconductores Micron avanzó 15,81% en su primer día de cotización tras presentar unos resultados que el mercado interpretó como excelentes.

En otros mercados, el oro subió 0,91%, hasta los 4.045 dólares la onza; la plata perdió 0,18%, hasta los 57,98 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro ganó 0,7 puntos básicos, hasta el 4,398%.