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Resumen

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Al toque de la campana, el Dow Jones subió 0,14%, el selectivo S&P 500 restaba 0,01% y el tecnológico Nasdaq cedía 0,46%. Foto: EFE.
Al toque de la campana, el Dow Jones subió 0,14%, el selectivo S&P 500 restaba 0,01% y el tecnológico Nasdaq cedía 0,46%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró mixto este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,14%, tras anotar un nuevo récord en las operaciones durante la jornada frente a las pérdidas en el sector tecnológico.

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