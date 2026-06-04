Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Wall Street cerró este jueves mixto tras una sesión marcada por los cambios en las carteras de los inversores, que apostaron por acciones de salud y finanzas ante las dudas renovadas sobre la sostenibilidad del ‘boom’ de la inteligencia artificial (IA).
Wall Street cerró este jueves mixto tras una sesión marcada por los cambios en las carteras de los inversores, que apostaron por acciones de salud y finanzas ante las dudas renovadas sobre la sostenibilidad del ‘boom’ de la inteligencia artificial (IA).
MÁS INFORMACIÓN: OCDE reconoce al Perú como el país de la región con mayor avance en su proceso de adhesión
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 1,73%, hasta 51.562 puntos y el S&P 500 ascendió 0,41%, hasta 7.584 unidades, mientras que el tecnológico Nasdaq viró al rojo y bajó un leve 0,09%, hasta 26.830 enteros.
Una de las protagonistas de la jornada fue la empresa de semiconductores Broadcom, que cayó 12,6% tras divulgar que mantiene sus previsiones de ventas de chips de IA para 2027, en lugar de incrementarlas, pese a una buena demanda y a un acuerdo reciente con Google.
Broadcom tuvo un efecto contagio en el sector de semiconductores, con bajadas en Arm (-4,5%), Micron (-7,7%) o AMD (-3,5%). La firma de ciberseguridad CrowdStrike bajó un 3,8 % tras publicar unos ingresos trimestrales dentro de las expectativas pero no emitir unos pronósticos de negocio sorprendentes, según los analistas.
Por sectores, el tecnológico tuvo las mayores pérdidas (-1,4%), pero predominaron las ganancias, que estuvieron encabezadas por las empresas de salud (3,2%), finanzas (2,7%) y comunicación (2,1%).
Los movimientos de hoy “sugieren el principio de una rotación, y también recuerdan que no todas las acciones de IA son iguales y hay diferentes expectativas en cada una”, dijo el analista Dennis Folmer, de Montis Financial, citado por CNBC.
PUEDES VER: Crisis en Bolivia pone en riesgo más de US$138 millones del comercio mensual con Perú, advierte la CCL
El mercado rompió ayer una racha de récords que se alargaba tres días, y en la que el optimismo por la IA se impuso a la incertidumbre sobre la crisis en Medio Oriente, la negociación entre EE.UU. e Irán para finalizar la guerra y la normalización en el estrecho de Ormuz.
En otros mercados, el petróleo de Texas, bajó hoy 3,1%, hasta 93,04 dólares el barril, tras darse a conocer que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechaza reanudar la guerra contra Irán.
Al cierre de la bolsa, el oro subía a 4.505 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años bajaba al 4,473%, el euro se cambiaba a 1,16 dólares y el bitcóin caía a 63.400 dólares.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.