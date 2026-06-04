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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 1,73%, el S&P 500 ascendió 0,41% y el tecnológico Nasdaq viró al rojo y bajó un leve 0,09%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió 1,73%, el S&P 500 ascendió 0,41% y el tecnológico Nasdaq viró al rojo y bajó un leve 0,09%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves mixto tras una sesión marcada por los cambios en las carteras de los inversores, que apostaron por acciones de salud y finanzas ante las dudas renovadas sobre la sostenibilidad del ‘boom’ de la inteligencia artificial (IA).

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