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Resumen

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Al cierre del parqué, el Dow Jones bajó 0,31%, el selectivo S&P 500 cedió 0,02% y el Nasdaq se mantuvo a flote con una leve subida del 0,01%. (Foto: AP)
Al cierre del parqué, el Dow Jones bajó 0,31%, el selectivo S&P 500 cedió 0,02% y el Nasdaq se mantuvo a flote con una leve subida del 0,01%. (Foto: AP)
/ Kearney Ferguson
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este jueves en terreno mixto tras una sesión marcada por el alza en el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. y el repunte del petróleo, mientras el mercado sigue atento a la geopolítica, especialmente en Oriente Medio.

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