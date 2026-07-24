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Resumen

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Al término de la sesión bursátil, el Dow Jones ganaba 0,46%, el selectivo S&P 500 sumaba 0,05% y el tecnológico Nasdaq cedía 0,64%, hasta las 24.975 unidades. Foto: EFE.
Al término de la sesión bursátil, el Dow Jones ganaba 0,46%, el selectivo S&P 500 sumaba 0,05% y el tecnológico Nasdaq cedía 0,64%, hasta las 24.975 unidades. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes en terreno mixto, con un avance del 0,46% en su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, después de una semana de pérdidas marcada por la guerra en Medio Oriente y el temor de los inversores al aumento del gasto en inteligencia artificial (IA).

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