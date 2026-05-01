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Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,31%, mientras que el selectivo S&P 500 subió 0,29% y el Nasdaq ganó 0,89%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,31%, mientras que el selectivo S&P 500 subió 0,29% y el Nasdaq ganó 0,89%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este viernes en terreno mixto, con pérdidas para el Dow Jones de Industriales pero récords para el S&P 500 y el Nasdaq, en medio del optimismo por los recientes resultados trimestrales de las grandes tecnológicas.

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