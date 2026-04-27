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Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones cedió 0,13%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,12% y tecnológico Nasdaq ganó 0,19%. Foto: EFE.
Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones cedió 0,13%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,12% y tecnológico Nasdaq ganó 0,19%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió 0,13%, en una jornada marcada por la falta de avances en las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

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