Wall Street cierra mixto, pero S&P 500 y Nasdaq suman récord gracias a impulso tecnológico

Wall Street cerró en terreno mixto este miércoles, pero el S&P 500 y el Nasdaq sumaron nuevos récords, impulsados por el sector tecnológico pese a las dudas sobre una burbuja en la inteligencia artificial (IA) y el cierre del Gobierno en EE.UU.

Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones restó poco más de un punto respecto a ayer, hasta 46.601, mientras que el S&P 500 ganó 0,58%, hasta 6.753 unidades, y el Nasdaq avanzó 1,12%, hasta 23.043 enteros.

Las mayores ganancias fueron para el sector tecnológico (1,52%), y destacó la subida de la fabricante de semiconductores AMD (11,3%) después de que el máximo ejecutivo de su rival Nvidia, Jensen Huang, alabara su reciente acuerdo de computación con OpenAI como “ingenioso”.

Nvidia subió también, 2,2%, en reacción a unos comentarios de Huang a CNBC sobre el aumento de la demanda de computación de su empresa en los últimos seis meses.

Mientras, otra competidora que se está posicionando como líder en el sector de la IA, Oracle, avanzó 1,5% sobreponiéndose a su caída de ayer, motivada por las dudas sobre su futuro al conocerse unos ingresos menores a los esperados en su negocio de la nube.

Por otro lado, el cierre del Gobierno federal de Estados Unidos, que afecta a más de 1,3 millones de trabajadores de distintas agencias estatales, atraviesa su segunda semana no ha generado gran temor en las bolsas, si bien los analistas advierten de su impacto en la economía.

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones predominaron las pérdidas, encabezadas por Goldman Sachs (-1,66%) e IBM (-1,5%), y las mayores ganancias fueron para Caterpillar (3,2 %), Cisco (1,9%) y la mencionada Nvidia.

En otros mercados, el oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre, siguió avanzando en territorio récord, hasta 4.060 dólares, y la plata se acercó a su máximo histórico establecido en 1980, alcanzando los 48,65 dólares la onza, a cinco centavos del hito.