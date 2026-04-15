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Por su parte, el Dow Jones, principal indicador terminó la jornada en 0,15%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
Por su parte, el Dow Jones, principal indicador terminó la jornada en 0,15%. Photographer: Michael Nagle/Bloomberg.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró mixto este miércoles, pero el S&P 500 y el Nasdaq, que aglutinan a las grandes empresas y a las tecnológicas, alcanzaron nuevos máximos históricos en medio del optimismo ante la posibilidad de que EE.UU. llegue a un acuerdo que termine con la guerra en Irán.

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