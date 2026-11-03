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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones restó un 0,38%. Foto: AP.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones restó un 0,38%. Foto: AP.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en terreno mixto este martes impulsado por ganancias en el sector de los chips, pero su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, restó un 0,38% arrastrado por Apple, que bajó casi un 2% tras pronosticar un margen bruto menor del esperado.

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