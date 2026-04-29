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Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,75%, el selectivo S&P 500 cedió 0,04% y el Nasdaq ganó 0,04%. Foto: EFE.
Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó 0,75%, el selectivo S&P 500 cedió 0,04% y el Nasdaq ganó 0,04%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió 0,57%, en una jornada marcada por la decisión de la Reserva Federal estadounidense (Fed) de dejar sin cambios los tipos de interés.

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