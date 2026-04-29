Wall Street cerró este miércoles mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdió 0,57%, en una jornada marcada por la decisión de la Reserva Federal estadounidense (Fed) de dejar sin cambios los tipos de interés.

Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó hasta 48.861 puntos; el selectivo S&P 500 cedió 0,04%, hasta 7.135 enteros, y el Nasdaq ganó 0,04%, hasta 24.673 unidades.

La reunión de la Fed se saldó con el mayor número de disensiones en materia de política monetaria desde 1992, ya que cuatro miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) estuvieron en desacuerdo con parte de lo determinado por el organismo.

En la rueda de prensa posterior, Jerome Powell, quien abandonará el cargo el próximo 15 de mayo, dijo que el debate sobre si mantener el sesgo hacia la flexibilización o la neutralidad de los tipos fue “vigoroso” y añadió que esta guía a largo plazo debe ser “sostenible” en el tiempo y no generar confusión en los mercados.

El Comité Bancario del Senado aprobó hoy mismo la candidatura a la presidencia de la Fed de Kevin Warsh y dio luz verde a una votación en el pleno de la Cámara Alta que se producirá en los próximos días y donde su confirmación se da ahora por segura.

Al margen, los inversores continúan atentos a la evolución de la situación en Medio Oriente y el alza de los precios del petróleo, con el Brent por encima de los 118 dólares.

Esta tarde, Irán amenazó con una “acción militar sin precedentes” si Estados Unidos continúa con las intervenciones de sus buques y no desbloquea Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió antes en su red Truth Social que Irán “no logra ponerse de acuerdo” ni “sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear”, y urgió al país persa a “espabilar pronto”, mientras las conversaciones siguen estancadas.

“Irán no logra ponerse de acuerdo. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, dijo el mandatario a través de su propia red social.

Asimismo, varios medios de comunicación publican hoy que Trump habría ordenado a sus asesores que se preparen para un prolongado bloqueo del estrecho de Ormuz.

En el plano corporativo, los inversores seguirán de cerca los resultados que presentarán tras el cierre de la bolsa cuatro de las principales empresas tecnológicas: Meta, Amazon, Microsoft y Alphabet, matriz de Google.

Entretanto, la fabricante NXP Semiconductors destacó hoy con un avance del 25,5%, mientras que Seagate Technology logró una subida del 11,1%.