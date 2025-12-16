Wall Street cierra mixto tras la subida del desempleo en Estados Unidos en noviembre

La bolsa de Wall Street cerró este martes en rojo, tras darse a conocer que el desempleo subió en noviembre al 4,6% en EE.UU., la cifra más alta en cuatro años.

Al toque de campana, el Dow Jones de Industriales bajó 0,62%, hasta los 48.114 puntos; el S&P 500 retrocedió 0,24%, hasta las 6.800 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,23%, hasta los 23.111 enteros.

El Buró de Estadísticas Laborales divulgó hoy que la tasa de desempleo en EE.UU. subió hasta el 4,6 % en noviembre, cuando se crearon unos 64.000 puestos de trabajo, un dato ligeramente mayor al esperado.

Este índice es clave para evaluar la salud de la economía y le sirve a la Reserva Federal (Fed) para tomar decisiones en materia de política monetaria.

Los inversores aún creen que el banco central estadounidense volverá a recortar las tasas de interés en su próxima reunión, tras dejarlos la semana pasada entre el 3,5 % y el 3,75 %.

El analista Tom Essaye apunta en su informe diario Sevens Report que una cifra de empleo negativa aumenta las preocupaciones de que el mercado laboral se esté deteriorando, “y si eso continúa podría representar una amenaza para la economía en 2026”.

La bolsa viene de cerrar una sesión marcada por la volatilidad de los títulos relacionados con la inteligencia artificial (IA), que hoy se recuperaban ligeramente.

Por ejemplo, Broadcom subió 0,4% al cierre, Oracle avanzó 2%, Microsoft ganó 0,3% y Nvidia sumó 0,8%.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este martes un 2,73 %, hasta situarse en 55,27 dólares el barril, su nivel más bajo desde febrero de 2021, en un contexto marcado por el rápido aumento de la producción de los miembros de la OPEP+ tras años de recortes.