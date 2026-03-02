Escuchar
Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un leve 0,15%, el S&P 500 subió 0,04% y el Nasdaq avanzó 0,36%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un leve 0,15%, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de la nación persa a los bombardeos.

