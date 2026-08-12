Wall Street cerró este miércoles en terreno mixto, con un leve descenso en el Dow Jones de Industriales y ganancias en el S&P 500 y el Nasdaq, en medio de cierto optimismo por la moderación de la inflación en EE.UU. en julio.

Al término de la sesión, el Dow Jones bajó un 0,04%, hasta 53.770 puntos, mientras que el S&P 500 subió 0,26%, hasta las 7.748 unidades, y el tecnológico Nasdaq avanzó 0,54%, hasta los 26.588 enteros.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. bajó en julio una décima, hasta el 3,4%, gracias a la bajada en los precios de la energía, y en línea con las expectativas de un abaratamiento de los combustibles tras el pico provocado por la guerra en Irán.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles componentes de energía y los alimentos, bajó al 2,5%, una décima menos que en junio, según informó este miércoles el Buró de Estadísticas Laborales (BLS).

La cifra interanual de inflación está por encima del umbral del 2 % establecido como objetivo por la Reserva Federal (Fed), aunque quedó por debajo del salto al 4,2% registrado en mayo pasado, cuando se alcanzó el nivel más alto desde abril de 2023.

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El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) repuntó hoy levemente, hasta 83,27 dólares el barril, después de los últimos ataques en Oriente Medio por parte de Estados Unidos y los rebeldes hutíes del Yemen.

Por sectores corporativos, destacó la subida del tecnológico (1,06%), pese a las dudas sobre el auge de la inteligencia artificial (IA) que han generado volatilidad, sobre todo, en las acciones de semiconductores.

Por ejemplo, Dell se disparó 9,9% después de que Goldman Sachs elevara el atractivo inversor de sus títulos, y Micron un 5,1% por unas buenas perspectivas de ingresos futuros relacionados con la IA.

Entre las que publicaron resultados trimestrales, sobresalieron CoreWeave, que se disparó un 19%, y Super Micro Computer, otro 19%, en ambos casos al superar las expectativas de los analistas.