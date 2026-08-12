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Resumen

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Al término de la sesión, el Dow Jones bajó un 0,04%. (Ángel Colmenares / EFE)
Al término de la sesión, el Dow Jones bajó un 0,04%. (Ángel Colmenares / EFE)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este miércoles en terreno mixto, con un leve descenso en el Dow Jones de Industriales y ganancias en el S&P 500 y el Nasdaq, en medio de cierto optimismo por la moderación de la inflación en EE.UU. en julio.

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