Wall Street cierra mixto tras nueva caída del sector tecnológico

Wall Street cerró mixto este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,53%, mientras que los otros índices principales acabaron en rojo lastrados de nuevo por caídas en empresas del sector tecnológico.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 260,31 puntos, hasta los 49.501 enteros; el selectivo S&P 500 perdió 0,51%, hasta los 6.882 puntos; y el tecnológico Nasdaq bajó un fuerte 1,51%, hasta los 22.904.

El mercado bursátil se volvió a ver lastrado este miércoles por las pérdidas en algunas compañías del sector tecnológico, que llevan días registrando pérdidas.

Una de las razones principales es el negocio relativo a la inteligencia artificial (IA). Algunos inversores están reconsiderando apostar por el sector después de que Anthropic presentara un nuevo software jurídico que podría alterar la velocidad a la que se desarrolla la tecnología y quién será afectado.

“El impacto (de la IA) podría ser mucho más amplio de lo que se pensaba inicialmente”, aseguró Tom Bruni, director de información sobre el mercado y los inversores minoristas de Stocktwits, a The Wall Street Journal.

El índice tecnológico Nasdaq perdió especialmente por las caídas de fabricantes de chips. Las acciones de AMD cayeron un 17,31 %, las de Palantir un 12,31 % y las de Micron Technology un 9,48 %.

Pese a la preocupación demostrada por los inversores, el presidente de Nvidia, Jensen Huang, quiso restarle importancia y aseguró que la IA no llegará a sustituir a las herramientas de software. Las acciones del gigante restaron un 3,41 %.

Por otra parte, el oro cayó 2,31%, hasta los 51,48 dólares por onza y la plata subió un 4,55%.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este miércoles un 3,1 % y cerró en 65,14 dólares el barril a las espera de que se concreten las negociaciones nucleares anunciadas el pasado viernes entre Irán y Estados Unidos, en medio de reportes sobre desacuerdos en los asuntos a tratar entre los dos países.