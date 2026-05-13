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Al término de la sesión bursátil, el Dow Jones de Industriales bajó 0,14%, el selectivo S&P 500 sumó un 0,58% y el tecnológico Nasdaq avanzó 1,2%. (ANGELA WEISS / AFP)
Al término de la sesión bursátil, el Dow Jones de Industriales bajó 0,14%, el selectivo S&P 500 sumó un 0,58% y el tecnológico Nasdaq avanzó 1,2%. (ANGELA WEISS / AFP)
/ ANGELA WEISS
Por Agencia EFE

Wall Street cerró mixto este viernes después de que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq marcaran nuevos récords mientras los inversores están pendientes del viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China y tras la confirmación de Kevin Warsh como el nuevo presidente de la Reserva Federal (Fed).

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