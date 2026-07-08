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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones cayó 1,09%, el selectivo S&P 500 cedía 0,28% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,2%. Foto: EFE.
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones cayó 1,09%, el selectivo S&P 500 cedía 0,28% y el tecnológico Nasdaq crecía 0,2%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en terreno mixto este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 1,09%, tras la subida del precio del petróleo a raíz de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminado el alto el fuego con Irán.

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