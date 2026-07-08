Wall Street cerró en terreno mixto este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó 1,09%, tras la subida del precio del petróleo a raíz de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera por terminado el alto el fuego con Irán.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones restaba 584 puntos, hasta los 52.348; el selectivo S&P 500 cedía 0,28%, hasta los 7.482 enteros; mientras que el tecnológico Nasdaq crecía 0,2%, hasta las 25.870 unidades.

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja en una sesión marcada por el temor de los inversores a que se reanude el conflicto en Oriente Medio.

Trump afirmó este miércoles que el acuerdo de alto el fuego con Irán “se ha acabado” porque la República Islámica es “una basura” y avanzó que no quiere negociar más con los iraníes, a quienes tildó de “gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta”.

Estas declaraciones se produjeron después de que Estados Unidos atacara varias localidades en el sur de Irán y la isla de Jarg en respuesta a las agresiones iraníes contra embarcaciones comerciales.

Además, el mandatario amenazó con nuevos ataques a Teherán esta misma noche y con volver a imponer el bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

Tras la vuelta de las hostilidades, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se volvió a disparar tras días a la baja por el optimismo a que este acuerdo fuera definitivo.

Al término de la sesión, los contratos del WTI para el mes de agosto, los de referencia en EE.UU., subían un 4,4 %, hasta los 73,52 dólares.

En el plano corporativo, destacaron hoy los avances de energéticas como Chevron, que logró una subida del 1,13%, mientras que Marathon Petroleum ganó 5,3%.

Por contra, títulos relacionados con el consumo como Home Depot y McDonalds bajaron 2,6% y 1,4%, respectivamente.

En otros mercados, el oro se devaluaba 1,6%, hasta 4.090 dólares la onza; la plata 4,12%, hasta 58.80 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años sumaba 2 puntos básicos, hasta el 4,576%.

Por su parte, el índice de volatilidad VIX, conocido como ‘el indicador del miedo de Wall Street sumaba un 4,09 %, hasta los 16,79 puntos.