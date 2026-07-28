Al cierre de la jornada, el Dow Jones subió 1,03%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,21% y el tecnológico Nasdaq perdió 0,22%. Foto: EFE.
Al cierre de la jornada, el Dow Jones subió 1,03%, el selectivo S&P 500 avanzó 0,21% y el tecnológico Nasdaq perdió 0,22%. Foto: EFE.
/ Michael Nagle
Por Agencia EFE

Wall Street cerró en terreno mixto este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 1,03% en una jornada marcada la presentación de resultados de compañías que fueron mejor de lo esperado y pérdidas en las de chips ante el miedo por los costos de la inteligencia artificial (IA).

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