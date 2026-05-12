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La subida de la inflación ha provocado una frenada en los inversores que en los últimos días habían vuelto a apostar con fuerza en compañías de microconductores y tecnológicas. Foto: EFE.
La subida de la inflación ha provocado una frenada en los inversores que en los últimos días habían vuelto a apostar con fuerza en compañías de microconductores y tecnológicas. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

Wall Street cerró mixto este martes después de que la inflación en Estados Unidos alcanzara su dato más alto en tres años, en una jornada marcada además por la subida del precio del petróleo, ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

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