icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,38%, el selectivo S&P 500 restó 0,06% y el tecnológico Nasdaq perdió 0,44%. (Foto: AP)
Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones subió 0,38%, el selectivo S&P 500 restó 0,06% y el tecnológico Nasdaq perdió 0,44%. (Foto: AP)
/ Richard Drew
Por Agencia EFE

Wall Street cerró este lunes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió 0,38%, después de que el precio del petróleo subiera más de un 2% y mientras los inversores esperan el próximo dato de inflación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.