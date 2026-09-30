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Resumen

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Al cierre del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, restó 0,86%. (Foto: AP)
Al cierre del parqué neoyorquino, su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, restó 0,86%. (Foto: AP)
Por Agencia EFE

Wall Street cerró mixto este miércoles y despidió así un mes de septiembre marcado por la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), el nuevo máximo en más de 20 años del rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. ante las presiones inflacionarias y el precio del petróleo.

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